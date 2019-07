Confrontado com os recordes na carga fiscal, Costa argumenta que os "portugueses preferem ter emprego e pagar impostos, do que não ter emprego". "Garanto-lhe que os portugueses preferem ter emprego e descontar, do que estar no desemprego e não pagar impostos", atira. "Hoje a economia cresce, há mais emprego, há mais contribuintes para a segurança social", conclui.



Costa argumenta ainda que os portugueses pagam menos em IRS, IVA e IRC do que pagavam no anterior Executivo. A nota do INE confirma que houve uma descida, mas foi... bastante ligeira. No que toca ao peso dos impostos diretos na composição da receita fiscal, o INE registou 29,5% (21 mil milhões), o que representa uma descida de apenas 0,1%. 13,3 milhões de euros são de IRS.



O líder do Governo não foi o único a elogiar a geringonça face ao "medo" que o Governo PSD/CDS e a troika incutiam. "Quando se percebeu que o PR não iria dissolver o parlamento, Passos Coelho assegurou que viria o Diabo em pessoa lá para setembro de 2016. A política do medo e da ameaça foi derrotada", disse Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, parceiro parlamentar do PS.

O primeiro-ministro, António Costa, frisou esta quarta-feira, na intervenção inicial que abriu o debate do Estado da Nação, que "os portugueses deixaram de viver num sobressalto do quotidiano ou com medo do aumento de impostos ou encerramento de serviços." Essa frase mereceu algumas reações de gozo da oposição, que usou como arma a carga fiscal deste Executivo.Apesar de o primeiro-ministro se estar a referir ao medo que o período da troika incutia, a verdade é que a carga fiscal imposta por este Governo bateu recordes. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE) em maio, a carga fiscal chegou em 2018 aos 35,4% do produto interno bruto, a maior de sempre. Esta evolução da cobrança de impostos traduz a subida de um ponto percentual no peso das receitas fiscais na economia (34,4% em 2017). No que toca a receita dos impostos em 2019, o Executivo atingiu no ano passado os 71,4 mil milhões.