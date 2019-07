"Sejamos claros, [durante esta legislatura] nem o diabo apareceu nem a austeridade se disfarçou." Foi desta forma que o primeiro-ministro, António Costa, abriu em plenário, esta quarta-feira, o debate sobre o estado da nação, o último da legislatura, a três meses das eleições de 6 de outubro.



No arranque do plenário, pouco depois das 14h30, Costa deu rasgos elogios à geringonça, que foi a "uma afirmação da vitalidade da democracia contra o fatalismo" da troika: "Mostrámos que em democracia há sempre alternativas, o abrir de novos caminhos. Há sempre a possibilidade de fazer diferente." "Os portugueses deixaram de viver num sobressalto do quotidiano ou com medo do aumento de impostos ou encerramento de serviços", arrancou o primeiro-ministro.



"Quatro anos volvidos, Portugal recuperou a dignidade", atira. "Foram quatro anos a cumprir, passo a passo, os nossos compromissos com os portugueses. Foram quatro anos com quatro orçamentos, em cada um deles cumprindo o calendário das medidas previstas. Foram quatro anos de normalidade constitucional" em que "nenhuma norma do governo foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional", afirma António Costa.



Seguem-se as perguntas dos partidos, pela seguinte ordem: PSD, PS, BE, CDS-PP, PCP, PEV e PAN. O deputado António Leitão Amaro, do PSD, acusa o Governo - que tentou "fazer tudo para chegar ao poder" - de liderar com uma "cultura de irresponsabilidade". "Dos serviços públicos nos mínimos e a carga fiscal nos máximos, da gestão danosa da Caixa à multiplicação da família socialista na Administração, o senhor nega sempre tudo e esconde tudo", começa por dizer.



No total, serão 226 minutos, quase quatro horas, para Governo, partidos, da maioria de esquerda e da oposição de direita discutirem a situação do país, quatro anos após o acordo parlamentar entre PS, BE, PCP e PEV.



Siga em direto:







(em atualização)