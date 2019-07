"Não sei quantas legislaturas são precisas para reerguer o SNS"



Questionada acerca da necessidade de reestruturação do SNS, a ministra afirmou que este é "sem dúvida" um passo a dar, mas que não há uma previsão temporal para que aconteça. "Aquilo que é essencial é ir fazendo pequenas mudanças, adaptações quase que de relojoaria fina, num sistema que, genericamente, é um bom sistema, mas que tem alguns aspetos em termos de acesso, de satisfação dos profissionais de saúde, de necessidade de reforço de investimento, que carecem de mudanças", clarificou



Ainda assim, e admitindo dificuldades no financiamento do sistema público, a ministra afirma que Mário Centeno "costuma ajudar" a que durma com a consciência tranquila. Lamenta apenas a "campanha" contra o SNS. "Está a ser constituído um grupo de estudo para esse tema e para os modelos remuneratórios dos profissionais de saúde. A dedicação exclusiva é apenas um caminho. Precisamos de garantir que a produtividade melhore. Isso pode fazer-se pela dedicação plena, que não será nunca uma imposição, terá de ser uma opção com valorização remuneratória e não poderá ser uma generalização", apontou ainda Marta Temido.

O Governo está a ponderar o regresso à exclusividade dos médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) como resposta ao aumento da procura dos doentes. A proposta, que não será imposta aos profissionais, foi avançada pela ministra da saúde, Marta Temido, em entrevista ao Público "Isso é uma proposta, é uma linha de desenvolvimento que está no programa do atual Governo e que está na Lei de Bases da Saúde", respondeu Marta Temido, acrescentando que esta é uma das reinvindicações dos médicos no âmbito das negociações com o Governo. A definição desta medida está dependente, afirma ainda a ministra, "da necessidade de avaliação de como é que essa opção iria ser feita."