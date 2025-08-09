Incêndio em Moimenta da Beira continua por dominar com quase 500 operacionais

Fogo está a ser combatido por 449 bombeiros, 137 veículos e cinco meios aéreos.
O incêndio em Alvite, em Moimenta da Beira (Viseu) continua este sábado por dominar: tem duas frentes ativas e é o fogo em Portugal com mais operacionais no combate às chamas, com perto de 500 bombeiros.
Incêndio em Moimenta da Beira combatido por 449 bombeiros e 137 veículosPEDRO SARMENTO COSTA/LUSA
Em declarações por telefone à Lusa José Requeijo, segundo comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Comando Sub-Regional do Douro, adiantou que se os ventos não mudarem de direção e se os trabalhos continuarem a correr como estão a correr esta tarde podem ter-se boas notícias ao fim da tarde.
“O cenário é animador”, disse.
O incêndio de Alvite estava a ser combatido esta tarde, pelas 15h00, por 449 bombeiros, 137 veículos e cinco meios aéreos, segundo dados recolhidos no portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
O incêndio que deflagrou na sexta-feira, colocou casas em risco durante a madrugada na localidade de Paraduça e esta manhã em Alvite, mas esta tarde não há casas em risco e o cenário “está melhor em relação a sexta-feira”, referiu à Lusa João Silva, membro da direção dos Bombeiros de Moimenta da Beira.
Segundo a mesma fonte, estão a ser distribuídas mais de mil refeições diárias aos bombeiros e população. “Temos estado a confecionar e a entregar 500 refeições ao almoço e 500 ao jantar”.
Muitas das refeições seguem em marmitas para entregar junto das pessoas que estão a combater as chamas na linha da frente, acrescenta João Silva.
“A população está a ajudar os bombeiros com os tratores cisternas, porque esta zona tem muito gado e muitos terrenos agrícolas de fruta e estas gentes têm as cisternas”, explicou, apelando a donativos de bebidas e barritas energéticas para dar às pessoas que estão no combate às chamas e que estão a ficar cansadas.
Segundo o portal da Autoridade Nacional, há uma outra ocorrência significativa de incêndio em mato na zona de Alvadia, Ribeira de Pena, no Alto Tâmega e Barroso, a ser combatido por 211 operacionais, 67 veículos e cinco meios aéreos.
O aumento do estado de prontidão para o nível máximo a partir das 00h00 de domingo prolongar-se-á até às 23h59 de dia 12, com vista ao reforço de pré-posicionamento de meios face à previsão de uma "complexidade significativa" das condições meteorológicas nesse período, explicou o comandante nacional da ANEPC.
