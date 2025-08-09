Barco com 38 migrantes desembarcou na praia da Boca do Rio no Algarve

Elementos da Polícia Marítima "constataram que as pessoas apresentavam sinais de saúde débil".

Um barco com 38 migrantes, dos quais duas crianças, desembarcou na sexta-feira na praia da Boca do Rio, no concelho de Vila do Bispo, distrito de Faro, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.



Os elementos da Polícia Marítima, no local, "constataram que as pessoas apresentavam sinais de saúde débil", tendo prestado auxílio de imediato.

O alerta foi dado pelas 20h05 e o socorro envolveu a GNR, a Proteção Civil de Vila do Bispo, o INEM e os Bombeiros voluntários de Vila do Bispo e Lagos.

Está em curso "uma avaliação clínica a estes migrantes" e a ser garantido "fornecimento de água e comida", de acordo com a Autoridade Marítima.