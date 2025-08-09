Sábado – Pense por si

Barco com 38 migrantes desembarcou na praia da Boca do Rio no Algarve

Lusa 09 de agosto de 2025 às 10:15
Elementos da Polícia Marítima "constataram que as pessoas apresentavam sinais de saúde débil".

Um barco com 38 migrantes, dos quais duas crianças, desembarcou na sexta-feira na praia da Boca do Rio, no concelho de Vila do Bispo, distrito de Faro, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

Polícia Maritima intercetou junto a Olhão embarcação com 11 imigrantes ilegais
Polícia Maritima intercetou junto a Olhão embarcação com 11 imigrantes ilegais LUIS FORRA/LUSA

Os elementos da Polícia Marítima, no local, "constataram que as pessoas apresentavam sinais de saúde débil", tendo prestado auxílio de imediato.

O alerta foi dado pelas 20h05 e o socorro envolveu a GNR, a Proteção Civil de Vila do Bispo, o INEM e os Bombeiros voluntários de Vila do Bispo e Lagos.

Está em curso "uma avaliação clínica a estes migrantes" e a ser garantido "fornecimento de água e comida", de acordo com a Autoridade Marítima.

