A demissão de Marco Capitão Ferreira é a 14ª saída em 16 meses de maioria absoluta do Governo. A queda do secretário de Estado da Defesa, envolvido no caso Tempestade Perfeita, onde acaba de ser constituído arguido por suspeitas de corrupção, é ainda muito recente para saber o que vai fazer, mas é provável que regresse à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Segundo o seu LinkedIn, ainda é docente na instituição.