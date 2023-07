Carlos Moedas responde a Bordalo II: 'São todos bem-vindos'

Carlos Moedas, o presidente da câmara de Lisboa, respondeu a Bordalo II através de um vídeo publicado nas redes sociais.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Carlos Moedas (@c_moedas)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bordalo II (@b0rdalo_ii)

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

No Instagram, divulgou um vídeo em slowmotion, ao som de One Love de Bob Marley, em que coloca um tapete nas escadas que conduzem ao palco-altar do Parque Tejo. No tapete, lê-se "Bem-vindo" em várias línguas. "Agora sim, o tapete está posto. Aqui, são todos bem-vindos", lê-se na legenda da publicação.O vídeo já foi comentado pelo artista. "Pahahaha, nah, o tapete real ja esteve lá ontem", escreveu Bordalo II.Na noite de quinta-feira, Bordalo II partilhou um vídeo em que estendeu uma passadeira composta por notas gigantes de 500 euros na escadaria do altar-palco, numa crítica ao dinheiro público gasto na Jornada Mundial da Juventude.A sua entrada no recinto - tendo só precisado de um colete amarelo - suscitou preocupações relacionadas com a segurança que até levaram o ministro da Administração Interna a desvalorizar o sucedido, indicando que a segurança da entrada no local é da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa e da empresa de segurança responsável.