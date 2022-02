Alice espalhou poesia pela internet

A primeira vez que disse o Poeta foi, nas suas próprias palavras, “terrível”. A Alice Neto de Sousa em palco, uma Alice diferente da outra, estava a ler, “com o foco e o peso nas palavras”. Só quando se emocionou percebeu que já sabia de cor aqueles versos de dois minutos e meio e a história da menina que pergunta à professora “que raio é um lápis cor de pele” (...). E “olhava para o lápis, olhava para a minha pele” diria ainda, no fim já sem papel.



“A primeira vez senti que não tinha dito muito bem e que mesmo assim as pessoas tinham gostado. Então e se eu disser bem?” Depois do primeiro palco, no Teatro São Luiz (em Lisboa), veio a RTP África, onde todos os meses recita poesia e um vídeo que teve quase 160 mil visualizações no seu Instagram. Aí já não estava a ler. “Quando sinto que sei de cor, vem ainda mais de dentro”, conta à SÁBADO.



A poesia não era nova, a fama sim. “É difícil não termos contacto com a poesia logo que nascemos. O próprio nascimento é um ato poético.” O de Alice aconteceu em Portugal, filha de pais angolanos. Tem três irmãs e foi na casa que dividiam (e onde chegou a faltar às aulas para ficar a tomar conta das duas mais novas) que encontrou o Livro de Mágoas de Florbela Espanca, o primeiro de poesia que leu.