Samir Azzouz foi detido na Holanda por suspeitas de financiamento ao terrorismo - enviou dinheiro para membros do Estado Islâmico - em meados de 2020 e o seu julgamento deverá começar em breve









Os dois foram separados ao saírem da localidade para se entregarem às forças curdas. Nero Saraiva passou vários meses à guarda das chamadas SDF, Syrian Democratic Forces, até ser transferido pelas forças norte-americanas para uma localização desconhecida no Iraque, onde ainda se encontra. Angela foi para Al Hol onde sobreviveu mais de um ano.



" Sem os pais saberem, viajou para a Síria em agosto desse ano, pouco tempo depois de o Estado Islâmco proclamar a existência de um califado entre a Síria e o Iraque. Foi aí que passou os últimos anos. Primeiro com Fábio Poças, com quem teve dois filhos, e após a morte deste com Nero Saraiva , com quem casou já na fase final do grupo terrorista. Os dois mantiveram-se juntos até à derradeira batalha do Estado Islâmico, em Baghouz. Aí, ambos foram feridos durante os bombardeamentos da coligação ocidental. Nero Saraiva nas pernas e na cabeça, Angela na cabeça também.

ter apresentado no consulado holandês em Istambul, onde solicitou documentos para si e para o seu filho de modo a conseguir viajar para a Europa.A lusodescendente conseguiu alcançar a capital turca depois de fugir do campo de Al Hol, na Síria, onde esteve detida mais de um ano e de passar seis meses na região de Idlib, com um grupo de outras mulheres que escaparam com ela da prisão. após ter ultrapassado os trâmites legais foi repatriada para a Holanda, de onde saiu há seis anos para viajar para a Síria, onde casou com dois jihadistas portugueses: Fábio Poças, primeiro e Nero Saraiva, depois.Com ela viajou para a Holanda o filho seu mais novo, nascido do casamento com o jihadista Fábio Poças (a mais velha morreu no campo de Al Hol, vítima de um estilhaço de uma bomba lançada pela coligação internacional). Para a criança viajar, as autoridades holandesas realizaram testes de ADN para confirmar que Ângela é realmente a mãe da criança. Em Amsterdão o rapaz foi entregue aos serviços sociais holandeses. Eventualmente poderá também ser entregue à avó materna, que vive na Holanda. O avô materno vive em Portugal.Tal como anoticiou na edição de 18 de novembro, Ângela Barreto escapou do campo de detenção de Al Hol em maio desta ano juntamente com 13 outras mulheres. Todas elas fugiram graças ao dinheiro reunido pelas suas famílias na Holanda e enviado para a Síria através de redes informais por Samir Azzouz, um dos mais conhecidos terroristas holandeses, parte da chamada rede Hofstadt, que em 2004 foi expulso de Portugal por suspeitas de estar a preparar um atentado terrorista antes do campeonato europeu de futebol desse ano.Graças a esses milhares de euros que Samir Azzouz lhes fez chegar, as mulheres conseguiram pagar a traficantes que as levaram até à região de Idlib, no norte da Síria, perto da fronteira com a Turquia. Aí, o grupo de mulheres alugou uma enorme casa com piscina onde tiraram várias fotografias - algumas delas vistas pelaNão concordo com as coisas que aconteceram no Estado Islâmico e que não estão de acordo com o Corão. Mas como disse, não fiz nada de errado. Era só uma doméstica e não sabia o que estava a acontecer lá fora. Por isso não fiz nada de que me possa arrepender. O que acontecer será por vontade de Deus. Por isso se tomarmos decisões que no final não resultem como planeado, foi Alá que o planeou assim. Sou apenas uma mãe normal que gosta de cozinhar e tomar conta do meu marido e filhos", disse.Garantiu também que viajou para a Síria para "ajudar a população": "Não foram más intenções que me trouxeram aqui, mas provavelmente o mundo pensa isso. Agora já não sou a criança que era, com 18 anos e sem filhos, e percebo que me tornei uma vítima de mim própria."