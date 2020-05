O inferno de Valentina Sofia Teodoro Fonseca Bernardo, 9 anos, começou uma semana antes da sua morte – dia em que foi espancada e torturada pelo pai com a colaboração ativa da madrasta. De acordo com informações recolhidas pela SÁBADO, as agressões à menina de 9 anos tiveram início, na realidade, a 1 de maio por um motivo: Sandro Bernardo suspeitava que a filha estaria envolvida em atos sexuais com colegas da escola e era vítima de abusos por parte de um homem a quem tratava por "padrinho". E decidiu tirar tudo a limpo. À força.

Dias mais tarde, começou o processo de tortura sobre Valentina. Eram 9h da manhã. A investigação da PJ de Leiria foi minuciosa, chegando à conclusão que como a menor não dizia, Sandro começou a atirar água muito quente para os pés da mesma, usando o chuveiro para o efeito, tendo desligado a água, quando ela implorou para ele parar.



Contudo, logo de seguida, como a menor não dizia o que o arguido Sandro pretendia ouvir, este começou a deitar água muito quente, usando novamente o chuveiro, para cima de todo o corpo da filha Valentina, ao mesmo tempo que lhe desferia palmadas no rabo e nas pernas, com muita força, bem como usando o próprio chinelo da menor para bater na Valentina com muita força, assim como lhe colocou as mãos no pescoço, apertando-o, provocando-lhe falta de ar e chegando mesmo a asfixiá-la, tudo na presença ma madrasta, Márcia, que nada fez para o impedir. Um forte palmada na cabeça acabaria por ser fatal. Pai e madrasta, em vez de chamarem os bombeiros, colocaram a criança num sofá.

ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de maio de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 13 de maio de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO