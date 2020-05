Plano para esconder corpo de Valentina foi pensado ao pormenor

O plano para esconder o corpo de Valentina foi pensado ao pormenor. Enquanto Sandro procurava um local para depositar o cadáver da filha, na Serra D’El Rei, Márcia abandonou o local com o veículo para não ser vista. A madrasta da menina podia ter aproveitado o momento para ir buscar os filhos e alertar a GNR, mas não o fez. E, por isso, a tese de arrependimento da arguida não colhe para o Ministério Público.

Tudo aconteceu depois das 22h00, do dia 6. Valentina já estaria morta há algumas horas. Estava deitada no sofá da sala. O casal foi deitar os filhos, de 7 meses, 4 e 12 anos, e iniciou depois o plano de ocultação do cadáver da criança. Sandro colocou o corpo da filha no banco de trás do carro, ao lado da cadeira de bebé da outra filha. Sentou-se no lugar do pendura. Era Márcia quem conduzia o Renault Scenic - é a única com carta de condução. O casal percorreu mais de nove quilómetros entre a casa, em Atouguia da Baleia, Peniche, e a Serra de D’El Rei, local onde Valentina ficou depositada.



Leia mais no Correio da Manhã.