Uma das testemunhas-chave do processo do homicídio de Valentina é R., o meio-irmão de 12 anos. R. viu a mãe, Márcia, e o padrasto, Sandro, agarrados à menina de nove anos dentro da casa de banho onde Valentina sofreu as agressões que a levaram à morte, na casa de Atouguia da Baleia.Sandro e Márcia ficaram em prisão preventiva e, na sexta-feira, ele foi hospitalizado depois de uma tentativa de suicídio, tendo recebido alta horas depois. O testemunho de R. e as diligências levadas a cabo pela Polícia Judiciária fizeram com que o casal fosse indiciado por homicídio, profanação de cadáver e violência doméstica.Por vezes, o receio do que possa acontecer aos familiares é o que impede muitas crianças de testemunhar contra eles em situação de crime, fazendo com que os criminosos escapem impunes. "Têm medo de represálias, de destruir a família... A criança tem esta ambivalência, por gostar muito da pessoa que foi vítima e da que é a denunciada", conta àCarla Ferreira, gestora técnica do projeto CARE da APAV, sobre crianças e jovens vítimas de violência sexual.Há ainda situações em que as crianças não querem falar dos crimes por se sentirem "culpadas do que aconteceu", explica Ferreira. Outras podem pensar que o sucedido não é crime, e os mais velhos podem por vezes sentir uma descrença no sistema.A APAV é uma das associações que presta assistência à Polícia Judiciária (PJ) quando é preciso inquirir alguém numa investigação, enviando técnicos especializados. Também ajuda os tribunais nos julgamentos. Carla Ferreira relata que, antes de serem ouvidas, as crianças podem assumir posturas muito diferentes. "Há crianças mais retraídas, e numa posição mais fetal, como se fossem uma bola entre as pernas e o peito, e com os olhos para baixo... Outras podem não cruzar olhares com os técnicos. Também há crianças que se sentem despreocupadas com o que acontece. Depende se a criança se sente ou não em segurança no momento. Uma postura corporal de maior fecho acontece, mas não é um traço dominante."Carlos Farinha, diretor-nacional adjunto da PJ, relata àque, quando uma criança é ouvida na investigação, costumam estar presentes na sala (que é adequada à vítima) o técnico, o representante do Ministério Público, um advogado que representa os interesses da criança e um inspetor já com formação específica para ouvir os mais novos. "O que o sistema, de que a PJ faz parte, se preocupa é com evitar que daquele lado resulte uma vitimização adicional, ainda que não se possa transformar num ato positivo", afirma.Sempre que possível, o técnico da APAV designado para acompanhar uma criança que tenha testemunhado ou sofrido um crime tenta conhecê-la antes. "Se eu sou uma criança de sete anos que vai prestar declarações e só vou conhecer o técnico 15 minutos ou uma hora antes, ele será mais um estranho. E tem que ser uma figura de confiança, ao contrário do juiz e do procurador que a criança não conhece", conta Carla Ferreira.A criança deve saber ao que vai e como funciona a diligência. "Não dizemos o que ela tem que contar. Às vezes passa-se um ano desde o facto.... Não temos a política de fazer perguntas. Dizemos: ‘Se tiveres que chorar, parar, ir à casa de banho, podes.’ Se eu tiver uma criança mais calada, temos que ter mecanismos para desbloquear." Um deles pode ser um tema de que ela goste, como desenhos animados.Quando se trata de um familiar direto – como o sucedido no caso de Valentina, em que R. testemunhou contra a mãe –, a criança pode não testemunhar. Mas há muitas situações em que a prova é sobretudo testemunhal. "Se a criança não falar, podemos ter situações de processos arquivados por falta de prova", afirma a técnica da APAV."Tem que se desmontar os receios e inquietudes, e mostrar confiança, que não vai lá a polícia, que a criança despeja a informação e é abandonada", adianta. A mensagem é: "Depois de falares vamos continuar aqui, dentro das nossas possibilidades e da tua vontade. A tua participação não é aquele momento, o sistema vai continuar atento."A APAV tenta seguir a situação através de apoio emocional, psicológico, jurídico, e de apoio à criança ou jovem e a quem cuida dela. "A dificuldade também pode ser de quem cuida, devido às alterações emocionais da criança." No caso de Valentina, R. está a receber apoio psicológico. Encontra-se à guarda do pai, segundo o Correio da Manhã.Carla Ferreira diz que cada caso é um caso, seja pela idade, pelo tempo decorrido desde o crime, por ter sido vítima ou testemunha, ou pelo suspeito ser familiar direto, desconhecido ou da família alargada. Sem soluções mágicas, o técnico deve adaptar-se, ouvindo sem julgar, sem perguntar "porque é que nunca contaste?" e colocar-se no lugar da criança.Também não há verdades universais, diz Carla Ferreira. "Não é por ser-se testemunha e não vítima de um crime que é mais fácil, nem o contrário. Testemunhar sobre um crime a que se assistiu não é mais fácil que testemunhar sobre um crime de que se foi vítima."