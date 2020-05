As imagens de videovigilância de uma bomba de gasolina em Atouguia da Baleia, Peniche, apanharam o casal, já no carro, depois das 22h00 de dia 6 de maio na direção da serra. As imagens estão já junto ao processo e são mais uma das provas de que o corpo foi levado pelo casal para a zona do mato, a cerca de seis quilómetros da casa onde a menina agora vivia. Nessa altura, o corpo da menina seguiria no banco de trás.

