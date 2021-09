O autocarro para os eleitores que levou a queixa do PSD-Madeira

Com quatro apoiantes de t-shirt azul e bandeiras da coligação Confiança, que atualmente preside à câmara do Funchal, Marco Mendonça fez na quarta-feira, 22, uma comunicação para o Facebook.



O candidato à Junta de Freguesia do Monte anunciou aos eleitores de Curral dos Romeiros que, "no próximo domingo, dia 26 de setembro, às 10h30, junto à Igreja está um autocarro para fazer o transporte e o regresso para votarem no Monte."



Mas não se ficou pela informação técnica e o que disse a seguir levou o PSD a apresentar queixa na Comissão Nacional de Eleições e no Ministério Público por violação da lei eleitoral, avançou o Diário de Notícias da Madeira. É que Marco Mendonça associou a existência dos autocarros ao apelo ao voto na sua lista: "Contamos com o vosso voto na Coligação Confiança para a Junta de Freguesia do Monte, para a Assembleia Municipal do Funchal, para o Miguel Gouveia para a Câmara do Funchal."