Ciclovia alternativa ao IC19? É bom, mas não chega

Uma ciclovia que seja uma alternativa ao IC19? É possível, acredita o PAN, cujo candidato à autarquia de Sintra, Miguel Santos, apresentou a ideia. "É interessante", acrescenta Pedro Sanches, da Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta (MUBi). "Obviamente poderá vir a ser bastante útil. Sem ter grandes pormenores do que pode vir a ser a solução, é difícil avaliar se pode ou não ter pernas para andar", adianta.



À SÁBADO, o PAN frisa que se trata de uma "ideia". "Se e quando for tomada uma decisão de realizar estudos detalhados, outro rigor será necessário", responde Miguel Santos.



A ideia não é construir a ciclovia paralela ao IC19. "Funcionalmente paralela, sim, inicia-se na extremidade ocidental do município de Sintra, atravessa as diferentes freguesias, atravessa Amadora e Odivelas e desemboca em Carnide, admitindo munícipes dos vários municípios no seu trajecto", explica o candidato do PAN.