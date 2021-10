Fernando Medina: 'Despeço-me com sentido de dever cumprido'

Fernando Medina agradeceu "ao povo de Lisboa" pela "honra e privilégio que me deu por servi-lo por seis anos", no último discurso como anfitrião das cerimónias do feriado de 5 de Outubro.



O autarca cessante considerou que, ao envolver o presidente cessante e o eleito, as cerimónias em Lisboa reafirmam "a democracia e os seus princípios fundamentais" que são comuns "a todos os que a servem, acima de divergências políticas e estados de espírito pessoais". Medina saudou a "continuidade das instituições, dignificação política e convivência democrática".



Medina ressalvou os exemplos de liberdade e tolerância dados por Lisboa, que quer "incluir em vez de excluir", "construir pontes em vez de levantar muros".



O presidente de Câmara cessante recordou Jorge Sampaio, que num discurso recordou os valores republicanos em que assentam a democracia: "liberdade, igualdade, fraternidade" que "permanecem atuais". "Sem esses valores, ficam prejudicadas as razões que nos levam a querer viver em conjunto".



Medina considerou que os seus seis anos como presidente da Câmara de Lisboa foram "um tempo exaltante, de trabalho entusiástico e entrega total". "Foi um tempo de grande plenitude pessoal e política."