Homem de 71 anos morreu no passado dia 27 de março sem fazer quimioterapia devido à falta de um termo de responsabilidade para a realização de uma biópsia.

António Marques, de 61 anos, era doente oncológico diagnosticado com cancro do pulmão. Morreu no passado dia 27 de março sem fazer quimioterapia devido ao atraso do resultado de um exame, com um custo de 200 euros, que definiria o seu tratamento oncológico. Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar, este exame só começou a ser pago em novembro do ano passado.



Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.