António Costa: 'Fuga não veio de mim'

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

À chegada da reunião da bancada do PS, António Costa assegurou que a fuga do nome dos ministros para a comunicação social não partiu dele.







TIAGO PETINGA/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Sobre o facto de ter havido uma fuga de informação, só posso partilhar da mesma irritação do Presidente da República, porque todos sabemos que deve haver normas institucionais", disse António Costa. O primeiro-ministro afirmou ainda que Marcelo Rebelo de Sousa sabe que não foi ele a divulgar a lista do nome do executivo."Se há coisa que o senhor Presidente da República sabe é que a fuga não veio de mim, não veio do meu gabinete nem de ninguém que dependa de mim", afirmou Costa.