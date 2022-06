O custo dos gabinetes: afinal, o tamanho importa mesmo

Em 2019, a formação do novo governo de António Costa foi notícia por duas razões: era o maior de sempre, e por consequência, também o mais caro da democracia portuguesa, com 70 governantes e um custo orçamentado de 73,2 milhões de euros para o ano 2020. Em 2021, e para os mesmos 70 governantes, esse valor ainda cresceu para 73,4 milhões. Agora, o Governo encolheu e os custos também – numa demonstração prática de que o tamanho do executivo importa mesmo para os gastos. Mas a leitura acaba por ser menos linear do que isso.