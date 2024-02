O dilema açoriano do PS: Viabilizar AD ou votar ao lado do Chega?

Três eleições este ano, uma já foi. Os açorianos foram às urnas votar e entregaram uma maioria relativa ao presidente José Manuel Bolieiro, que liderou a coligação PSD/CDS/PPM. Com os primeiros resultados, os líderes políticos começaram a traçar os cenários de governação. André Ventura, líder do Chega, foi um dos primeiros a reagir: "Começaremos a trabalhar em conjunto com o PSD. (...) Estamos em articulação e as informação que tenho é que já esta noite se está a trabalhar para ter um possível entendimento, que leve a uma convergência que permita durante quatro anos ter estabilidade no governo dos Açores". No fim, contrariando o Chega, o social-democrata Bolieiro fez uma jogada que trocou as voltas à direita (e à esquerda): "Eu governarei com uma maioria relativa."