Miguel Albuquerque admite fim "da vida política ativa"

Demissão do madeirense foi formalmente aceite pelo Representante da República.

O presidente demissionário do Governo da Madeira e líder do PSD regional, Miguel Albuquerque, admitiu, esta segunda-feira, que a demissão "pode ser o fim" da sua vida política.







Miguel Albuquerque

"É possível que seja o fim da minha vida política ativa, mas eu já tive uma vida política bastante ativa", disse o madeirense, que acrescentou que vai continuar a trabalhar. "Sou muito novo", lembrou aos jornalistas.

"Fiz tudo para representar o meu povo", disse Albuquerque, que foi presidente do Governo Regional quase dez anos. Antes de ocupar esse cargo, o político foi presidente da Câmara Municipal do Funchal.



Albuquerque alertou para a possibilidade de serem realizadas novas eleições na região autónoma, que só seriam possíveis no verão. "A região ficaria sem governo e sem orçamento até ao verão, não podemos brincar", recordou.

O presidente demissionário não falou sobre o seu sucessor. "O nome [proposto ao PSD] será revelado em altura própria."

A demissão já foi formalmente aceite pelo representante da República e será publicada esta segunda-feira, produzindo efeitos a partir desse momento.

"Apresentei a minha demissão ao senhor representante da República, essa demissão foi aceite, será publicada e compete agora ao senhor representante ouvir os partidos políticos e depois tomar uma decisão", afirmou.

O madeirense mantém-se em funções até que seja nomeado um sucessor.

"Tenho de assegurar a gestão corrente até à minha substituição. Isto não é uma questão emocional, é uma questão de termos sangue frio e sabermos tomar decisões."