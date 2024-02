Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Partiram, mas o Chega juntou os cacos e colou tudo de novo. O partido de André Ventura mostrou-se disponível para viabilizar o governo do PSD e PS livrou-se do problema.

Foi um alívio? “Foi expectável”, respondeu Francisco César à SÁBADO na terça-feira à tarde, depois de começarem a correr notícias que davam como provável uma aproximação do Chega à coligação liderada pelo PSD que venceu as eleições nos Açores no domingo. O partido de André Ventura tira assim dos ombros um problema ao PS: o que fazer se o PSD não se aliasse ao Chega e ficasse dependente do PS?