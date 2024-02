Bolieiro vs Cordeiro. O duelo açoriano que promete influenciar a política nacional

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Os resultados eleitorais nos Açores prometem ter impacto no continente. Uma vitória clara do PSD ou do PS reforçará um destes nas legislativas; cenário de incerteza obriga a negociações em plena campanha para São Bento.

Os Açores têm as taxas de risco de pobreza (26,1%) e de mortalidade infantil (4,8 por cem mil) mais elevadas do País, um abandono escolar precoce (27%) três vezes superior ao da média nacional. Mas as ilhas, por norma votadas ao esquecimento, estão no centro da atenção por estes dias. Os resultados das eleições de domingo, 4, – convocadas depois de a IL e o Chega, parceiros do governo de José Manuel Boleiro, terem tirado o tapete aos sociais-democratas e chumbado o orçamento para 2024 – terão uma leitura nacional.