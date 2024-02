Projeção da Católica dá vitória à AD nos Açores

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Esta projeção foi calculada com base nos resultados de participação eleitoral divulgados pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna às 17h00, hora de Lisboa. De acordo com uma projeção da Universidade Católica para a RTP, a abstenção nas eleições regionais dos Açores está entre os 44 e os 50 por cento. Estes números são menores do que os das eleições de 2020.

Nos Açores, há 10 círculos eleitorais, nove coincidentes com cada uma das ilhas (Flores, Corvo, São Jorge, Faial, Pico, Graciosa, Terceira, São Miguel e Santa Maria) e outro de compensação (que junta os votos que não permitiram eleger deputados nos círculos de ilha).Onze candidaturas concorrem às legislativas açorianas: PSD/CDS-PP/PPM (coligação que governa a região atualmente), ADN, CDU (PCP/PEV), PAN, Alternativa 21 (MPT/Aliança), IL, Chega, BE, PS, JPP e Livre.O Presidente da República decidiu dissolver o parlamento açoriano e marcar eleições antecipadas para hoje após o chumbo do Orçamento para este ano.As urnas fecham às 19:00 locais (mais uma hora em Lisboa).