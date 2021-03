O cartão da JS abre portas na junta de freguesia do Lumiar

As juventudes partidárias servem como forma de chamar pessoas mais jovens para a vida política ativa. Têm estruturas a nível nacional e local, como os partidos, e delas vieram importantes nomes da política nacional, como Pedro Passos Coelho, Francisco Rodrigues dos Santos ou Pedro Nuno Santos. Mas são também formas de ter um acesso privilegiado à administração pública, como já demonstrou a SÁBADO em mais do que uma ocasião.



O vice-presidente do grupo parlamentar do PS Pedro Delgado Alves é também presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, em Lisboa, desde 2013. Desde então, acumulam-se vários contratos por ajuste direto e renovações entre a autarquia do Lumiar e pelo menos cinco jovens que faziam parte da Juventude Socialista (JS), organização que chegou a ser presidida por Pedro Delgado Alves entre 2010 e 2012. A teia de contratos por ajuste direto e recrutamento para os quadros é densa e cruza-se em vários pontos com os quadros da JS, que nos últimos anos serviu como trampolim para dezenas de cargos na administração pública.



O Lumiar é uma das freguesias mais populosas de Lisboa e também uma das mais ativas.