João Duarte Albuquerque, ex-JS, foi assessor de Delgado Alves no Lumiar, de Cabrita no MAI, de Silva Pereira na Europa. Vai ocupar o lugar de Manuel Pizarro.

De boy do Lumiar a Bruxelas. A vida do novo eurodeputado do PS

A vida profissional (e pessoal) de João Duarte Albuquerque confunde-se com a do PS, em Portugal e na Europa. Depois de se inscrever na Juventude Socialista do Barreiro aos 18 anos (que viria a liderar) e de ascender à direção de Pedro Delgado Alves na jota, Albuquerque foi estagiar durante seis meses para a Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D), grupo parlamentar europeu que o PS integra – e nunca mais saiu da máquina rosa. Com a nomeação de Manuel Pizarro para ministro da Saúde, João Duarte Albuquerque (o 11º na lista às europeias) ascende a eurodeputado.