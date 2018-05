Aprovado diploma para permitir renúncia mútua da herança

O projecto de lei do PS para permitir que duas pessoas se casem sem se tornarem herdeiras uma da outra foi aprovado.

O projecto de lei do PS para permitir que duas pessoas se casem sem se tornarem herdeiras uma da outra foi hoje aprovado na generalidade com os votos favoráveis do PS, BE, PCP, PEV e CDS-PP.



Na bancada do PS foram registados dois votos contra, dos deputados Pedro Bacelar de Vasconcelos e Constança Urbano de Sousa, que anunciou a apresentação de uma declaração de voto.



O diploma teve a abstenção do PAN e do PSD, de dois deputados do PS, Gabriela Canavilhas e Ricardo Bexiga, e de quatro deputados do CDS-PP, Telmo Correia, João Rebelo, Pedro Mota Soares e António Carlos Monteiro.



O projecto do PS permite que duas pessoas se casem sem que se tornem herdeiras uma da outra. Para que isso aconteça, precisam de optar pelo regime de separação de bens e ainda assinar uma convenção antenupcial em que renunciam mutuamente à herança.



O objectivo da mudança proposta pelos socialistas é proteger os direitos de filhos de anteriores uniões, que, com um novo casamento, perdem parte da herança para o novo cônjuge.