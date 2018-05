"É um dos acordos mais relevantes, inédito e histórico no sector da saúde", garantiu o ministro da Saúde.

O Governo e os sindicatos que representam os trabalhadores de saúde das carreiras chegaram esta sexta-feira a acordo. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, em declarações à Lusa.



O acordo surge um dia após os trabalhadores da saúde, com excepção dos médicos e dos enfermeiros, terem realizado uma greve de dois dias, para reivindicar a aplicação do regime de 35 horas de trabalho semanais para todos os trabalhadores, progressões na carreira e o pagamento de horas extraordinárias vencidas e não liquidadas.

"É um dos acordos mais relevantes, inédito e histórico no sector da saúde", afirmou Campos Fernandes.



Contactado pela Lusa, o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap), José Abraão, explicou que o acordo implica o estabelecimento, a partir de Janeiro, de um horário de 35 horas semanais para todos os trabalhadores e a possibilidade de progredir na carreira.



"Chegamos a um acordo importante ao fim de sete anos de negociação que contempla as 35 horas de trabalho semanais para todos os trabalhadores a partir de Janeiro e o direito à carreira e nela progredir", uma vez que estes trabalhadores que não tinham carreira", adiantou José Abraão.



O dirigente sindical adiantou que foi aberta pelo Governo uma "janela de oportunidade" para negociar que permitiu chegar a "este entendimento que vai beneficiar cerca de 20 mil trabalhadores" e "põe termo" a muitos anos de "discriminação e injustiças".



O acordo alcançado hoje, numa reunião entre os sindicatos e a secretária de Estado da Saúde, Rosa Valente de Matos, afasta a possibilidade de os trabalhadores da saúde voltarem a fazer greve ainda este mês como tinham anunciado na quinta-feira os sindicalistas.



A adesão à greve dos trabalhadores do sector público da saúde rondou os 80%, tendo fechado blocos operatórios, centros de saúde e serviços e afectando o normal funcionamento das urgências e consultas, segundo o sindicato



"Foi uma luta que valeu a pena porque o importante era que estes trabalhadores tivessem os mesmos direitos que os outros", concluiu José Abraão.