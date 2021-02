O boy do PS que geriu no terreno a vacinação de lares em Lisboa

Foi "um lapso". A expressão consta de documentação interna do Hospital de São José a que a SÁBADO teve acesso. Nuno Delicado, enfermeiro naquela unidade hospitalar, teve Covid-19 e ficou recuperado no final de outubro, mas em dezembro já estava a ser vacinado. Não podia, porque a DGS determinava que tinha de haver um intervalo de pelo menos três meses uma vez que essas pessoas (estando recuperadas) estão imunologicamente protegidas pelo menos durante esse período, e como tal a vacina deve ser canalizada para quem não teve a doença antes - a ideia é de gestão ética e inteligente de um bem precioso (uma vacina, em dezembro de 2020). As indicações da DGS eram claras e sabidas pelos staffs hospitalares: "Enquanto o número de vacinas for muito limitado, as pessoas que tiveram COVID-19 no passado não serão priorizadas."



Assim, Nuno Delicado, de 34 anos, teria sido impedido de ser vacinado, mas tal não aconteceu porque ter-se-á enganado a preencher o questionário de vacinação interna do Hospital de São José, inserindo uma data de infeção/recuperação mais antiga. Só que havia publicações suas no Facebook que o contradiziam (esses posts, referidos por várias fontes à SÁBADO, já não existem – terão sido apagados). Tudo não passou de "um lapso" no preenchimento do inquérito. A expressão é usada pelo próprio nas justificações que teve de dar internamente, uma vez que o caso foi detetado e falado no hospital.



Nuno Delicado, que, além de bombeiro voluntário, é membro da assembleia de freguesia pelo Partido Socialista numa junta de Setúbal e militante da Juventude Socialista desde os 14 anos (como o referiu num post no Facebook), foi o escolhido pela Câmara Municipal de Lisboa para chefiar a equipa de vacinação dos lares da cidade durante oito dias em janeiro e fevereiro. É um assumido apoiante do PS desde pelo menos as campanhas de Joaquim Raposo (um dinossauro autárquico) na Amadora: