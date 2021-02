Vacinação indevida: Deputado municipal quer responsabilizar dirigentes da CML

Fernando Medina assegura que a diretora Municipal de Higiene Urbana, o comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros e o comandante da Polícia Municipal foram vacinados "por determinação de superior hierárquico", mantendo a confiança nestes dirigentes, mesmo após a demissão do seu vereador da Proteção Civil, Carlos Castro. Mas essa é uma argumentação que o deputado municipal independente Rodrigo Mello Gonçalves não aceita.



"No quadro legal vigente, ninguém pode ser obrigado a tomar a vacina, devendo essa toma resultar apenas de um ato de vontade livre e consciente do próprio", sublinha Mello Gonçalves, frisando que a ter havido essa ordem a mesma seria "manifestamente ilegal" e "a recusa do seu cumprimento não pode ser motivo de sanção ou de qualquer procedimento disciplinar".



Assim, Rodrigo Mello Gonçalves acredita que "há uma questão de responsabilidade individual" destes dirigentes que põe em causa a forma como vão continuar a desempenhar as suas funções depois de se saber que foram vacinados ainda antes das estruturas que dirigem e onde trabalham "muitos funcionários que esses sim estão na linha da frente" e correm maior risco de contágio.