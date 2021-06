Task force já enviou 50 denúncias de vacinação indevida para a PJ

Já não têm o volume, nem a expressão, que tiveram no início do ano, mas continuam a existir. A task force dedicada ao plano de vacinação contra a Covid-19 confirmou à SÁBADO que continua a receber, em média, uma denúncia de vacinação indevida a cada duas semanas. No total, desde que Henrique Gouveia e Melo assumiu funções, a 3 de fevereiro, são cerca de 50 aquelas que foram reencaminhadas para a Polícia Judiciária e para a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) – as entidades encarregadas de investigar estes casos.



"Só aquelas cujo conteúdo indicie a prática de atos contrários às normas em vigor são reencaminhadas para as entidades competentes", esclarece o gabinete de comunicação Estado-Maior, do coordenador da task force. Apesar de estar a ajudar na sinalização destes casos, o vice-almirante ainda não foi ouvido no âmbito da investigação referente aos casos de vacinação indevida, garantem.

Ao que a SÁBADO apurou, atualmente, a maioria dos relatos refere-se a situações que ocorreram no início do ano – na primeira fase da vacinação, quando o critério era pertencer a um dos grupos prioritários e não a idade. "A atitude de censura pública e social que os primeiros casos de vacinação indevida mereceram, a posição do vice-almirante sobre esta matéria, assim como a maior disponibilidade de vacinas, foram dissuasoras destas situações", diz Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos.