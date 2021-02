A telescola é um problema? Autarcas inventam soluções

Tardam em chegar às escolas os computadores prometidos pelo Ministério da Educação, há pais à beira de um ataque de nervos sobre como conciliar as aulas em casa com o teletrabalho. A escola à distância não está a ser fácil. Mas há juntas e câmaras a tentar ajudar. A SÁBADO recolheu alguns exemplos de norte a sul do país.

Computadores, tabletes, internet, auscultadores, laboratórios e até psicólogos. Há juntas e câmaras a tentar ajudar pais e alunos a manter a ligação à escola neste confinamento, numa altura em que ainda não chegaram todos os materiais prometidos pelo Ministério da Educação e quando é notório que nem todos os estudantes têm em casa as mesmas condições para trabalhar.



Na Junta de Freguesia da Estrela, em Lisboa, neste segundo confinamento, compraram-se mais 23 computadores para as crianças que não os tinham. Gastaram-se 12875,55 euros, mas no ano letivo passado já tinham sido entregues 72. Desta vez, com as crianças já com os equipamentos, o presidente da Junta Luís Newton comprou licenças de Microsoft Office 365 para cada um dos alunos da Escola n.o 72 e Escola Fernanda de Castro.



Neste ano letivo, o investimento na Estrela para ajudar a escola em casa já vai quase nos 21 mil euros. Aos portáteis e ao software, soma-se material de laboratório de jogos didáticos da Science4you, que já começaram a ser distribuídos pelas crianças entre os seis e os 12 anos da freguesia. São mil jogos, com materiais para fazer experiências e criar sabonetes desinfetantes, máscaras e viseiras de proteção personalizadas.