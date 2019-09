O Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República já entregou ao Governo o parecer sobre as incompatibilidades entre governantes e familiares com negócios com o Estado. O primeiro-ministro António Costa deverá agora decidir se concorda com o parecer e se o divulga."O parecer foi transmitido à entidade consulente, o Gabinete do Primeiro-Ministro. A entidade competente para decidir sobre a divulgação é a que solicitou o parecer, sendo que a Procuradoria-Geral da República nada tem a opor a essa divulgação", disse a PGR, citada pelo jornal Expresso.Como o parecer tinha sido pedido com urgência, o Conselho tinha 60 dias para se pronunciar a contar da data da distribuição. Passavam, esta quinta-feira, 50 dias desde o pedido, segundo as contas do jornal Expresso, tendo em conta que o Governo pediu o parecer a 30 de julho e houve uma reunião a 8 de agosto.O pedido de parecer foi feito depois de ter sido noticiado que o secretário de Estado da Proteção Civil Artur Neves, que se demitiu esta quarta-feira depois de ter sido constituído no caso das golas inflamáveis, é pai de um dos sócios da Zerca Lda, uma empresa que fez negócios com o Estado.