doutrinação de crianças, à margem da vontade dos pais e com propósitos ideológicos".

numa das moedas de troca concedidas pelo governo socialista à respectiva ala mais radical e à extrema-esquerda, num quadro interesseiro de arranjos parlamentares", afirmando ainda que o Governo de António Costa tentou transformar esta disciplina "num instrumento ideológico ao serviço da esquerda".

é aceitável que associações LGBT, alheias à Escola, com agendas próprias de natureza política e de reconfiguração sociológica, sejam chamadas ao ensino, sem pertencerem ao universo docente antecipadamente conhecido e sem possibilidade de controle prévio ou recusa legítima dos pais", reclamando de uma iniciativa na qual, alegadamente, uma "entidade LGBT, numa Escola da cidade do Porto" questionou crianças de nove anos sobre se gostavam de meninos ou meninas num exercício consierado por Melo como um "ostensivo absurdo demonstrativo da falta de senso e do que está verdadeiramente em causa". O eurodeputado não identifica nem a associação que terá colocado esta questão nem em que escola se passou.





a obrigatoriedade da disciplina de Cidadania, nos termos em que se encontra actualmente desenhada, para imposição da visão de uma parcela da sociedade apenas, sobre todos os demais portugueses, é inaceitável e justifica a mobilização de quem se bata por um Estado de direito democrático".

O eurodeputado eleito pelo CDS-PP, Nuno Melo, lançou uma petição pública que apela à "revisão da disciplina de Cidadania" e Desenvolvimento ou então que esta deixe de ser obrigatória. O eurodeputado acusa o Governo socialista de tentar instrumentalizar a disciplina para promover uma "Na petição lançada esta quinta-feira de manhã e que conta, para já, com mais de 100 assinaturas, o centrista afirma que a disciplina em casa se transformou "O eurodeputado considera que "nãoO eurodeputado lembra ainda o caso dos dois alunos de Vila Nova de Famalicão cujos pais invocaram o direito à objeção de consciência para que as crianças não assistissem às aulas desta disciplina e que arriscaram serem retidos por dois anos se não aceitassem compensar os módulos perdidos.Melo termina afirmando que "Entre os signatários desta petição estão o líder do grupo Parlamentar do CDS Telmo Correia, o ex- governante Paulo Núncio, o presidente do CDS Madeira e Secretário Regional da Economia Rui Barreto, o ex-deputado Hélder Amaral, os autarcas Jorge Pato, Miguel Paiva e Ricardo Mendes, e ainda Álvaro Castello-Branco, Vânia Oliveira, Durval Tiago Ferreira, Cristina Mesquita, Vitor Vicente, César Navio, Isaque Pinto, Mário Araújo Silva, Gonçalo Pimenta e Castro, Patrique José Luis, Rui Nuno Castro, António Pinho e Manuel Gonçalves.

A polémica em torno da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento tem origem no caso de dois irmãos de Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, que faltaram a todas as aulas desta disciplina por opção dos pais, que argumentam que os tópicos abordados são da responsabilidade educativa das famílias.

No início de setembro veio a público um manifesto que juntou quase 100 personalidades, entre as quais o antigo Presidente da República Cavaco Silva, o ex-primeiro-ministro Passos Coelho e o cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, contra aulas obrigatórias de Cidadania apelando para que os pais possam escolher.

Entretanto, como resposta ao primeiro, um segundo manifesto em defesa da obrigatoriedade da disciplina de cidadania e a rejeitar que possa ser alvo de objeção de consciência para que os alunos não a frequentem já atingiu 8.000 subscritores.

O documento "Cidadania e desenvolvimento: a cidadania não é uma opção" tem como primeiro subscritor David Rodrigues, conselheiro do Conselho Nacional de Educação e presidente da Pró-Inclusão -- Associação Nacional de Docentes de Educação Especial ao qual já se juntaram várias personalidades, entre elas Ana Gomes, Pedro Bacelar de Vasconcelos, Teresa Pizarro Beleza, Daniel Oliveira, Alexandre Quintanilha, Catarina Marcelino, Boaventura Sousa Santos, Carvalho da Silva e Joana Mortágua.

Na disciplina Cidadania e Desenvolvimento, criada em 2018/19, obrigatória no 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, são abordados temas como a educação para a saúde e a sexualidade, o voluntariado, a igualdade de género ou a segurança rodoviária.