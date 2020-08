Um manifesto "em defesa das liberdades de educação" juntou Pedro Passos Coelho, Aníbal Cavaco Silva, Adriano Moreira, Sérgio Sousa Pinto, Manuela Ferreira Leite, o cardeal Patriarca D. Manuel Clemente, José Ribeira e Castro, entre dezenas de advogados, deputados, jornalistas e professores universitários. O dito documento enviado esta segunda-feira para as redacções pede que seja respeitada a vontade dos pais ou encarregados de educação dos alunos no que diz respeito à necessidade de assistir à disciplina de Educação para a Cidadania.O texto redigido pelo professor Manuel Braga da Cruz e pelo constituinte Mário Pinto e assinado por dezenas de personalidades com responsabilidades políticas (a maior parte ligadas à direita, mas que conta também com a assinatura do deputado do PS Sérgio Sousa Pinto), sai em defesa dos encarregados de educação dos dois irmãos de Vila Nova de Famalicão, que, por opção dos país, faltaram a todas as aulas de Educação para a Cidadania por objeção de consciência dos pais. No início deste ano civil, o Ministério da Educação avisou que os alunos teriam de repor todas as aulas em atraso da disciplina, correndo o risco de ter de recuar de ano.A família argumenta que os tópicos leccionados nesta disciplina são da responsabilidade educativa das famílias. Entre os tópicos da Educação para a Cidadania estão o respeito pelo género, interculturalidade, temas como o ambiente e ainda educação sexual.A família colocou dois processos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga contra o Ministério da Educação. Foi concedida uma providência cuatelar contra essa decisão ministerial.Nesta missiva assinada por dezenas de personalidades pede-se que "as políticas públicas de educação, em Portugal, respeitem sempre escrupulosamente, neste caso e em todos os demais casos análogos, a prioridade do direito e do dever das mães e pais de escolherem ‘o género de educação a dar aos seus filhos’, como diz, expressamente por estas palavras, a Declaração Universal dos Direitos Humanos". Os autores consideram que no programa da disciplina se incluem ensinamentos "sobre matéria de opinião íntima pessoal, moral e religiosa".Os autores pedem ainda respeito pelo direito a "objeção de consciência das mães e pais quanto à frequência da disciplina de Educação para a Cidadania e o Desenvolvimento, cujos conteúdos, aliás de facto muito densificados do ponto de vista das liberdades de educação em matéria cívica e moral, não podem ser impostos à liberdade de consciência". Para este efeito citam documentos como a Lei de Bases do Sistema Educativo, a Constituição nacional ou a Declaração Unviersal dos Direitos dos Homens.Entre os signatários do manifesto estão, entre outros: o ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva; o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, os ex-presidentes do CDS Adriano Moreira e Ribeiro e Castro, o deputado social-democrata David Justino, o ex-ministro Bagão Félix, D. Duarte de Bragança, Isabel Jonet, o constitucionalista Jorge Miranda ou José Miguel Júdice.O Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco apresentou à família um plano de recuperação com quatro aulas onde se abordavam algumas das temáticas da disciplina (dos direitos humanos a um trabalho sobre ideologia de género em que expressariam a sua opinião pessoal sobre o tema). Na prática, caso esse plano não fosse cumprido (e não foi) os dois alunos teriam que regressar aos anos iniciais da disciplina (no caso, recuarem dois anos, até aos 7.º e 5.º anos). Os pais não concordaram e avançaram com uma providência cautelar aceite poir uma juíza, à qual o Secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, disse que ia responder.Sobre o conteúdo da resposta à providência cautelar, João Costa explicou por email o objetivo: "Esclarecendo mais uma vez todos os aspetos legais e reafirmando o conteúdo do despacho: a reposição da legalidade, encontrando-se todos os meios previstos na legislação para que seja viabilizada a progressão dos alunos", disse o governante.A peça deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga a 15 de julho e foi aceite. Isto significa, diz Mesquita Guimarães, que "os despachos estão suspensos", pelo que "não tem eficácia o despacho de impedir a transição dos meus filhos".Tanto o governante como familiares receberam mensagens escritas com ameaças contra si e os seus devido à decisão que tomara. A origem estará em membros de grupos mais conservadores.