Novo hospital da Madeira será comparticipado em 50% pelo Governo da República

António Costa anunciou que o hospital "será pago e começará a ser inscrito no Orçamento do Estado a partir de 2019.

O primeiro-ministro, António Costa, confirmou esta segunda-feira que o Governo da República vai comparticipar metade da construção do novo hospital da Madeira e respectivos equipamentos, estando reunidas as condições para o concurso ser lançado ainda este ano.



"Confirmamos aquilo que já tínhamos anteriormente acordado quanto a comparticipação da República na construção do hospital. É fundamental trabalharmos em conjunto para que este projeto possa ser classificado como de 'Interesse Comum'", disse António Costa após uma reunião com o presidente do Governo da Madeira, na Quinta Vigia.



O chefe do Governo adiantou que esta situação vem "permitir ao Estado fazer aquilo que é correto, que é pagar em 50% as despesas com a construção e equipamento" do novo hospital, adiantando que o "cronograma apresentado pela região prevê um custo total de 314 milhões de euros".



O governante vincou que este projecto "será pago e começará a ser inscrito no Orçamento do Estado a partir de 2019, mas criando as condições para que ainda este ano possa ser lançado o concurso público internacional".