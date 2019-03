Sara Alexandra Gonçalves Gil Perestrello de Vasconcellos é chefe de gabinete da ministra da Cultura, Graça Fonseca, desde Novembro de 2018. Já Miguel da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcelos é vogal da direção da Movijovem, nomeado pelo ministro do Trabalho e Segurança Social, António Vieira da Silva. A primeira é mulher de Marcos Perestrelo, ex-secretário de Estado da Defesa e atualmente deputado na Assembleia da República. O segundo, é irmão de Marcos Perestrello. Ou seja, o deputado tem quer a mulher quer o irmão a trabalhar em cargos de nomeação governamental.

Sara Gil, licenciada em gestão de empresas pela Universidade Moderna e com um mestrado em Marketing pela Universidade Técnica de Lisboa, trabalhou na câmara da capital no gabinete de Graça Fonseca, mas já antes tinha passado por dois gabinetes governamentais, quando o PS esteve no governo, em gabinetes próximos de António Costa, de quem Marcos Perestrello foi também ele sempre muito próximo. Foi assessora no secretário de Estado da Proteção Civil (quando Costa tutelava a Administração Interna, no primeiro executivo de José Sócrates) e tinha também sido assessora do ministro da Justiça - ou seja, António Costa -, no segundo governo de António Guterres. Posteriormente, na câmara de Lisboa, foi nomeada para diretora de Lojas e Espaços Cidadão, na Agência para a Modernização Administrativa, e daí transitou para o Governo, com Graça Fonseca.

Já o irmão de Marcos Perestrello, Miguel Perestrello, foi nomeado para a Movijovem em janeiro de 2018, por despacho conjunto de Vieira da Silva e do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo. Mas também não é a primeira vez que se cruza com nomeações ou, noutro caso, adjudicações do Estado. De 2005 a 2013 esteve no Turismo de Portugal e já depois disso teve duas avenças (em agosto de 2015 e em março de 2017) com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, de Lisboa, liderada pelo socialista Miguel Coelho. A primeira, no valor de 4.500 euros (para 275 dias de contrato em vigor. A nota de nomeação para a Movijovem não indica sequer o currículo do bacharel, como é hábito nos decretos de nomeação. No organigrama online da Movijovem, Miguel Perestrello surge imediatamente abaixo do presidente da instituição, que gere o cartão jovem e as Pousadas da Juventude.

Também a ex-mulher de Sérgio Sousa Pinto, Anna Elisabet Bergström, foi nomeada, duas vezes, por este executivo. A ex-assessora no parlamento europeu acompanhou o marido (que foi eurodeputado) no regresso a Portugal, e trabalhou primeiro, entre 2009 e 2005, como assessora internacional do presidente da câmara – na altura, ainda António Costa. Com a saída de Costa para o Governo, foi nomeada adjunta do gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. E, posteriormente, a 21 de Junho de 2017, foi indicada, pelo próprio primeiro-ministro, António Costa, para uma estrutura recente, criada por este executivo, a Missão Portugal In. Anna Bergström foi nomeada com o estatuto de adjunta de membro do Governo, o que representa um rendimento líquido de 2.170 euros. O seu percurso em Portugal fez-se sempre em cargos de nomeação política.

Estas são mais três nomeações a acrescentar à lista que tem vindo a crescer nos últimos dias: a mulher de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, Catarina Gamboa, foi nomeada chefe de gabinete de Duarte Cordeiro, secretário de Estado adjunto e dos Assuntos Parlamentares. E, por sua vez, a mulher deste, Susana Ramos, como a SÁBADO noticiou, está na unidade nacional da EEA Grants (Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu) e foi em janeiro nomeada para o FIS (Fundo de Inovação Social), sob tutela do então ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques: ambas as estrutura foram criadas de raiz por este executivo e ambas gerem fundos extra-nacionais para atribuir a projetos que mereçam aprovação.

Depois, a Visão noticiou que também a mulher do deputado Pedro Delgado Alves, Mafalda Serrasqueiro (e filha de Fernando Serrasqueiro, ex-secretário de Estado do Comércio nos governos de José Sócrates) é, desde novembro do ano passado, chefe de gabinete do secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro.



Vários destes protagonistas foram líderes da JS: estão nesse caso Pedro Nuno Santos, Duarte Cordeiro, Pedro Delgado Alves, ou ainda Sérgio Sousa Pinto, de quem Marcos Perestrello, por sua vez, foi número dois naquela estrutura de juventude.