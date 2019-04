Bloco central limpa os crimes do Galpgate. Registo passa a ser obrigatório para ofertas acima dos 150 euros.

PS e PSD uniram-se para legalizar, na especialidade, a oferta de viagens por parte de entidades privadas a quem exerce cargos políticos e altos cargos públicos. A lei ainda tem de ser submetida a uma votação final global, em plenário, mas uma aprovação pode, segundo o jurista Rui Pereira, ditar o arquivamento do caso Galpgate, que coloca deputados e ex-secretários de Estado no banco dos réus por viagens ao Euro’2016 pagas pela Galp, um caso denunciado em primeira mão pela SÁBADO.



Os votos do bloco central na Comissão para o Reforço da Transparência viabilizaram a possibilidade de aceitar convites "dirigidos para eventos oficiais ou de entidades públicas nacionais ou estrangeiras".



