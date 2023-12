Funchal. Cartão de crédito da junta para hotéis e concertos

Ex-autarca madeirense e atual assessor do Governo gastou 18 mil euros em despesas que não teriam cabimento: de aluguer de viaturas no continente a gastos na Fnac. O caso levou a queixa no Ministério Público e no Tribunal de Contas no Funchal. Duarte Caldeira diz que os gastos foram todos “em serviço da junta”.

Entre as faturas pagas pela Junta de Freguesia de São Martinho (Funchal), há uma, por exemplo, referente a uma estadia no Hotel Turim, em Lisboa, com data de 15 de fevereiro de 2020, “cujo hóspede indicado na mesma é a esposa do Sr. Presidente”. Também nada consta na documentação da junta que justifique que a estrutura devesse pagar o alojamento à “esposa do sr. Presidente”, nem se indicam programas oficiais no continente, nessa altura, que exigissem a presença do presidente ou da esposa em representação da junta. O documento é apenas um dos muitos que constam de uma queixa apresentada junto do Ministério Público, no DIAP do Funchal, e da secção regional do Tribunal de Contas na Madeira, contra o então autarca.