Mulher de Duarte Cordeiro também foi nomeada pelo Governo

É mais um caso de relações familiares no PS: Susana Ramos, casada com o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

A nomeação de Susana Ramos, mulher de Duarte Cordeiro, para a direção do Fundo para a Inovação Social (FIS) foi publicada em Diário da República, a 16 de janeiro: na altura, ainda o agora secretário de Estado adjunto e dos Assuntos Parlamentares era o vice-presidente da Câmara de Lisboa. Susana Ramos, que chegou a trabalhar na autarquia ao mesmo tempo que o marido, como diretora de Departamento para os Direitos Sociais, tinha já deixado esse cargo em 2017. Nessa altura, foi nomeada para coordenar a nova Unidade Nacional de Gestão da EEA Grants (o Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu), uma estrutura recém-criada pelo Governo (tal como o FIS) sob tutela do ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques.



