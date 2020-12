Quer trabalhar num gabinete ministerial? Saiba como

Os caminhos para chegar a um gabinete ministerial como adjunto ou técnico especialista não são por vezes os mais lineares. Veja-se, por exemplo, o caso de Maria João Ribeiro. Não lhe falta formação. É criminologista, com um mestrado em Medicina Legal. Mas não está nem na Justiça onde a Criminologia a poderia levar, nem na Saúde, onde a formação em Medicina Legal a poderia ajudar a melhorar esse nicho. A jovem de 27 anos tem como experiência anterior à chegada ao governo dois estágios, um de oito meses, outro de 120 horas, em associações do setor social do distrito de Vila Real. Mas foi lá que o então secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares Pedro Nuno Santos a foi descobrir, trazendo-a para sua secretária pessoal em Lisboa em maio de 2016 – tinha a desconhecida criminologista 23 anos. O desempenho terá sido positivo, já que em 2019, no atual Governo, foi promovida à categoria de adjunta com Jorge Delgado, secretário de Estado das Infraestruturas (no ministério de Pedro Nuno Santos).Mas este auspicioso começo de carreira pode ter outra explicação: Maria João é dirigente da concelhia da JS de Mondim de Basto e é adjunta do secretariado nacional da Juventude Socialista. E quando chegou a secretária no gabinete era membro da Assembleia Municipal de Mondim de Basto.A transição rápida de um percurso partidário e funções autárquicas não é uma originalidade. No mesmo Ministério, mas na Secretaria de Estado das Comunicações, o adjunto Vítor Martins, 33 anos, formação em Direito e percurso na área dos Seguros e Fundos de Pensões, era autarca na assembleia de freguesia do Lumiar, pelo PS.No entanto, há que reconhecer que o único gabinete a exibir variedade no percurso partidário da sua composição é mesmo o de Pedro Nuno Santos: o técnico especialista Nuno Serra e o adjunto Frederico Pinheiro foram ambos assessores do grupo parlamentar do BE.Um dos gabinetes mais radicais em termos de variedade profissional é o da secretária de Estado da Ação Social. Assim, Fábio Pinto, 31 anos, fisioterapeuta em termos de formação académica e de experiência profissional ("fisioterapeuta da Casa do ovo de Bendada, desde 2012"), é técnico especialista no gabinete de Rita Cunha Mendes, nomeado a 14 de julho. Entre 2018 e 2019 tinha tido uma passagem de duração não especificada pelo cargo de assistente do grupo parlamentar do PS (nove meses segundo a página de LinkedIn do próprio). A parte que não consta do despacho de nomeação, embora se possa presumir que ajude a explicá-la é a ligação à JS. Foi membro na Assembleia Municipal da Guarda e presidente da JS Guarda.A lei que determina a orgânica dos gabinetes de apoio a ministros e secretários de Estado (decreto lei nº 11/2012) estabelece total liberdade de nomeação: "São livremente designados e exonerados por despacho do membro do Governo respetivo." Todavia, até nessa liberdade, o texto legal especifica que um técnico especialista presta apoio "na sua área de especialidade". Podemos apenas presumir que Fábio Pinto, técnico especialista, dê uma ajuda no setor da fisioterapia da ação social?questionou o Executivo, gabinete a gabinete, sobre todos os casos referidos neste artigo (e sobre dezenas mais, que aqui não couberam por falta de espaço), mas não obteve resposta concreta sobre qualquer caso. O Executivo optou por enviar de forma articulada a mesma resposta para todas as questões, por mais díspares que fossem, referindo que a lei "confere discricionariedade aos membros do Governo relativamente às nomeações para os seus gabinetes"; que as nomeações têm sido efetuadas "com base na adequação do perfil do nomeado à natureza das funções de um gabinete, que, além do apoio técnico, deve coadjuvar politicamente o membro do Governo" – adjuntos e chefes de gabinete devem dar apoio em funções políticas. E refere ainda que tem "conduzido o processo de nomeações para os seus gabinetes com total transparência", publicando currículo, funções e remuneração – mas aí o Governo apenas cumpre aquilo a que lei obriga de forma expressa.Mas voltemos à Ação Social, onde além do fisioterapeuta está ainda o experiente agente de seguros Laurentino Regado ("1988-2012 profissional de seguros na delegação de Viana do Castelo da Zurich"), com bastante formação (História, Sociologia), embora não diretamente em ação social, mas com uma relação mais direta ao aparelho socialista: foi vários anos presidente do PS de Esposende (2012-2018).Tem como colega de gabinete um professor de Línguas e Literaturas (é a sua experiência mais recente e é essa a sua licenciatura) e "gestor de formação profissional", Pedro Silva Pires, que tem em comum com Regado a ligação partidária: foi presidente, pelo PS, da Junta de Freguesia de São Gonçalo (Guarda) e dirigiu os Bombeiros Voluntários da terra.Este é também um Governo com alguns gabinetes extraordinariamente jovens – o que não é inovador, a não ser na escala. Em 2013, foi notícia a contratação pelo então secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier, de um jovem de 24 anos para técnico especialista. Já com este executivo em funções, foi também notícia, no Observador, a contratação pelo ministro do Ambiente, Matos Fernandes, de um jovem de 21 anos com dois meses de experiência.O recorde de tenra idade pertence ex aequo à já referida nomeação de Matos Fernandes e à indicação, pela secretária de Estado para a Integração das Migrações, Cláudia Pereira, da jovem de 21 anos Mariana Simão, licenciada em Ciência Política pelo ISCTE – técnica especialista. Já Teresa Pinto, um pouco mais experiente – 22 anos ­– tem uma categoria superior no gabinete do secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas: é adjunta. Licenciada em Direito, fez um estágio de verão na sociedade Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados, em 2018, e algumas tutorias durante a faculdade.Na mesma secretaria de Estado, por onde passa todo o processo legislativo do Executivo, impera a juventude. E algum ecletismo. Por exemplo, André Mercier de Figueiredo, 28 anos, formado em Ciência Política, teve alguns cargos de confiança partidária (assessor do grupo parlamentar, vogal no gabinete de estudos do partido) e indica como únicas experiências exteriores à esfera socialista: "Árbitro de Futebol e Futebol de Praia, categoria C4, na Associação de Futebol de Lisboa (junho de 2014 até agosto de 2016); "Formador do Plano Nacional de Ética no Desporto" e "coordenador técnico de Arbitragem". O jovem árbitro inclui ainda no currículo o ter sido "trabalhador temporário no Arquivo Distrital de Viseu ao abrigo do Programa de Ocupação de Tempos Livres do Instituto Português da Juventude". Durante um mês, em agosto de 2007. E, embora não conste do documento oficial, foi presidente da JS-Lisboa.David Moreira Rodrigues, 25 anos feitos em junho, técnico especialista no mesmo gabinete, foi advogado estagiário em duas sociedades, e isso engloba toda a sua experiência como jurista. Francisco Cordeiro Ferreira, 27 anos (chegou ao Governo com 25), pelo menos terminou o estágio e é já advogado. De entre os gabinetes governamentais, este é o que apresenta uma maior presença de sub-30: são 40%.Menção honrosa, neste campo, para o gabinete do secretário de Estado da Energia, João Galamba: o seu técnico especialista Rui Ferreira de Almeida tem 26 anos (mas umaespecialização em Direito do setor energético); Ana Afonso de Matos também (e é vereadora sem pelouros na Amadora); Catarina Lourenço tem 28, é advogada, e já prestou serviços jurídicos na câmara de Almada (PS) e na Junta de Freguesia do Lumiar (idem), mas também na área da energia, numa empresa de renováveis (Gesto-Energia, em Oliveira da Frades).Por outro lado, e como se viu em alguns dos casos anteriores, muitas nomeações de jovens cruzam percursos na JS. Mas há muitos outros.No gabinete da ministra de Estado e da Presidência Mariana Vieira da Silva, está Guilherme Carriço, 25 anos, licenciado em Ciência Política. Já acompanhara a ministra quando esta era secretária de Estado Adjunta do primeiro-ministro, em 2018, pelo que foi nomeado técnico especialista aos 23 anos. Não consta do seu currículo nenhuma experiência profissional, apenas um projeto de investigação na Universidade da Beira Interior. É da JS-Covilhã.João Magalhães Torres, 29 anos, técnico especialista no gabinete do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Sales, é ex-presidente da JS-Maia e não tem formação ou experiência em Saúde. Selene Martinho, 29 anos, adjunta do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Rebelo, preside à Federação Regional Oeste da JS – mas neste caso não se pode dizer que a juventude não seja de facto a sua área. O presidente da JS-Santarém, Francisco Dinis, 30 anos, é técnico especialista do secretária de Estado da Administração Pública, José Couto. A secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade Rosa Monteiro teve como chefe de gabinete Pedro Ruas, desde 2017. Tem um percurso na JS (presidiu à estrutura de Setúbal) e no PS distrital. A nomeação ainda constava do portal das nomeações do Governo quando afez a consulta, mas o espaço surge agora vazio – é que Ruas foi entretano já nomeado administrador da Unidade de Saúde Local do Litoral Alentejano. Surpreendentemente, já que é formado em Ciência Política.Na Secretaria de Estado das Pescas, José Apolinário nomeou David Rodrigues, 29 anos, da JS-Barreiro, e André Bivetti, de 28 (era jurista na Junta de Freguesia do Lumiar, do PS, e tem trabalhado na área da proteção de dados). Mas quanto a jotas, fiquemos por aqui.Muitas vezes, como é natural, é o conhecimento pessoal, mais do que o currículo, a ditar a nomeação. No gabinete da secretária de Estado da Educação, Susana Amador, ex-presidente da câmara de Odivelas, surgem nomeações de antigos funcionários da autarquia, embora a relação com a pasta da Educação não pareça clara. Por exemplo, João Quintas, cuja formação académica não é mencionada (a SÁBADO questionou o ministério, não obtendo resposta concreta sobre este ponto), foi secretário pessoal e depois adjunto da presidente, tendo desempenhado outros cargos na câmara e no PS, e integra o quadro de pessoal da câmara de Odivelas. Mas a única experiência profissional fora da órbita partidária foi já em 2001: "Formador de ensino e de instrução automóvel". É adjunto da secretária de Estado. Também a "assistente técnica do quadro de pessoal" da câmara de Odivelas Isabel Garcez se terá cruzado com a então presidente – e integra o seu gabinete no governo como técnica especialista. Mas o alcance de Odivelas vai mais longe. Com a secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira, está Maria José Xavier, que, além de 13 anos como adjunta de vereadores PS em Odivelas, foi secretária do ministro da Justiça (de António Costa, portanto), de 1999 a 2001. Tem o 12º ano e agora é adjunta.Mas não são apenas os cruzamentos em autarquias a poder ditar a sorte de entrar num gabinete. Veja-se o caso do escritório de advogados André, Miranda e Associados, (depois Pinto Ribeiro Advogados). O André em "André Miranda e Associados" refere-se a Francisco André, que foi chefe de gabinete de António Costa (até 18 de Agosto). Na mesma sociedade de advogados, foi sócio (2014-2017), António Mendonça Mendes, atual secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Mas é no gabinete do colega Adjunto e da Educação, João Costa, que está Tomás Santos. Terminou o curso de Direito em 2016 (a idade não é especificada), estagiou na André, Miranda e Associados e é agora técnico especialista. Acresce que foi membro da Assembleia de Freguesia do Laranjeiro e Feijó e da Assembleia Municipal do Seixal, pelo PS. Uma evolução rápida para quem há três anos era "operador de telecomunicações da 3C", uma operadora de call centers.Outra ascensão de notar e também com passagem pela André, Miranda e Associados é a de Débora Rodrigues, 27 anos, que estagiou no referido escritório (e só, não tem nenhuma outra experiência) até 2016, ingressando de seguida em gabinetes nas Finanças – onde hoje é nada menos que adjunta do ministro de Estado e das Finanças, João Leão. É também membro da Assembleia Municipal de Almada, pelo PS. A Margem Sul do Tejo – António Mendonça Mendes lidera a federação do PS-Setúbal – parece ser aqui outro traço em comum. Catarina Caldas, 31 anos, com passagem pela Miranda e Associados, é desde julho técnica especialista da secretária de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim. E o secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, nomeou outra ex-estagiária e advogada da André, Miranda e Associados: Marta Pereira Antunes, 32 anos, é sua adjunta.