Costa anuncia como vai decorrer a próxima fase de desconfinamento

António Costa - apresentação plano de desconfinamento Reuters

A nível nacional, o R está no 1, no entanto, a taxa de incidência mantém-se muito abaixo do limite dos 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, definido pelo Governo como limiar para avaliar a possibilidade de atrasar desconfinamento.

Ao Minuto Atualizado Há 25 segundos Há 2 minutos 29 de Abril de 2021 às 20:21 Aljezur e Resende recuam nas medidas de confinamento Há 27 concelhos com mais de 120 casos de taxa de incidência e que estão na segunda avaliação negativa e que estão numa situação de "alerta".



Mirando do Douro, Paredes e Valongo, com duas avaliações negativas, ficam na mesma fase até à próxima avaliação.



Já Aljezur e Resende recuam nas medidas de confinamento. Há 6 minutos 29 de Abril de 2021 às 20:17 270 concelhos avançam no desconfinamento O primeiro-ministro anuncia a abertura das fronteiras terrestres com Espanha. O primeiro-ministro informa que 270 concelhos avançam no desconfinamento.



Restaurantes, cafés e pastelarias passam a poder ter seis pessoas por mesa no interior e 10 em esplanada, mas mantém limitações de horários, devendo fechar às 22h30. No entanto, passam a poder funcionar até esta hora mesmo aos fins-de-semana.



Volta também a ser permitida a prática de todas as modalidades desportivas, incluindo as aulas nos ginásios. Os casamentos e batizados passam a ter uma limitação de 50%.

António Costa: "Os centros comerciais vao estar abertos até às 21h durante a semana e as 19h ao fim-de-semana".

O plano desenhado pelo Governo em finais de março prevê que todos os concelhos aptos a evoluir no desconfinamento prevê que a partir de 1 de maio os restaurantes