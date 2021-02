Fim do SEF não impede nomeações de oficiais de ligação

Desde setembro de 2020 que o ex-diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Manuel Jarmela Palos, está a exercer funções de Oficial de Ligação na embaixada de Portugal em Madrid. A nomeação foi assinada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, com base na proposta do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, dois meses depois de o Tribunal da Relação de Lisboa confirmar a absolvição de Jarmela Palos dos crimes de corrupção passiva e de prevaricação de que tinha sido acusado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal no chamado processo dos Vistos Gold.