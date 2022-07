Nomeações nos hospitais: Temido coloca próximos na gestão

Em quatro meses e cinco escolhidos para administrações hospitalares, há um traço comum: ter trabalhado com o Governo ou com a própria Marta Temido. E duas escolhas foram mesmo suas chefes de gabinete.

Há dois elementos em comum nas nomeações que o Governo tem feito para administrações hospitalares: uma ligação prévia à ministra da Saúde, Marta Temido, ou uma colaboração em gabinetes seus no executivo. Ou seja, o caso da nomeação da ex-chefe de gabinete da ministra, Eva Falcão, para o Conselho de Administração do IPO não é uma exceção – é só mais uma declinação da mesma regra, que parece privilegiar a proximidade pessoal e política para as nomeações em administrações hospitalares.