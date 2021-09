Da JS, assessor e também autarca

Para o PS, as autárquicas que se avizinham são mais do que um momento de implantação local do partido. São também mais um degrau que jovens socialistas escalam no caminho político, alguns acumulando (e misturando) a candidatura autárquica com a profissão em gabinetes ministeriais. É um ciclo que acontece há décadas.



Se Pedro Delgado Alves deu as primeiras pisadas no poder local com 28 anos, ao ser eleito para a Assembleia de Freguesia de Alvalade em 2009, quando era adjunto do então ministro dos Assuntos Parlamentares, Jorge Lacão, neste sufrágio é a vez do atual presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) da JS, Pedro Anastácio, que com a mesma idade é adjunto no gabinete do primeiro-ministro e um dos candidatos na lista de Fernando Medina para a Câmara Municipal de Lisboa. Antes de assessorar António Costa, o filho do deputado socialista Fernando Anastácio, licenciado em Direito, teve a experiência de trabalhar um ano na Eduardo Paz Ferreira & Associados, sociedade de advogados do marido da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, e homem próximo do PS.



Doze anos separam estes dois casos, semelhantes a outros quadros da JS que, geração após geração, catapultam a vida profissional através da política, de nomeação em nomeação, de candidatura em candidatura.