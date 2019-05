Dias Alves cessou funções a 1 de abril. Tinha apresentado a demissão a 13 de novembro de 2018.

A nomeação do novo presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho está para breve, disse hoje à Lusa a secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte.



"Está tudo em análise, rapidamente, aliás, brevemente teremos uma resposta", vincou Raquel Duarte à margem da cerimónia do 1.º aniversário da Unidade de Hospitalização Domiciliária daquele hospital.



O ex-presidente do Conselho de Administração, António Dias Alves, renunciou ao cargo, cessando funções a 01 de abril, anunciou o próprio na altura numa carta aos funcionários e a que a Lusa teve acesso.



"Para execução cabal da estratégia, bem como do contrato programa e de gestão [do centro hospitalar] é necessário um Conselho de Administração com a qualificação e coesão requeridas pela dimensão e complexidade do hospital, disso dei conta repetidamente à tutela, tendo colocado o lugar à disposição em 13 de novembro", referiu.



Volvidos três meses e dado a situação manter-se, não estando reunidas as condições necessárias, Dias Alves assumiu, na missiva, que não lhe restava outra alternativa senão renunciar ao cargo.



No final do mês passado, o Conselho de Administração adiantou que, apesar da renúncia ao cargo do presidente, tem "quórum deliberativo" para o exercício das suas funções.



"Como qualquer instituição do Serviço Nacional de Saúde, a gestão não está concentrada numa pessoa, mas sim num órgão de gestão como decorre dos estatutos dos Centros Hospitalares EPE, estando neste enquadramento previsto no respetivo regulamento interno e delegação de competências todas as situações de ausência de qualquer um dos membros do conselho de administração", vincou, em comunicado.



Foi sob a liderança de António Dias Alves que, em setembro de 2018, foi anunciada a demissão de um grupo de 52 diretores e chefes de serviço pela Ordem dos Médicos, no Porto, devido à falta de condições nas infraestruturas e equipamentos e escassez de profissionais.