Presidente do Hospital de Gaia renuncia ao cargo

Volvidos três meses e dado a situação manter-se, não estando reunidas as condições necessárias, Dias Alves assumiu, na missiva, que enquanto presidente do Conselho de Administração não lhe restava outra alternativa senão renunciar ao cargo.



Por esse motivo, e depois de comunicar a sua decisão ao Ministério da Saúde, liderado por Marta Temido, a sua renúncia produz efeitos a partir de terça-feira, adiantou.



Na carta de despedida, Dias Alves começa por dizer: "sou uma pessoa de emoções e as despedidas são-me penosas. Assim, no dia em que termino as minhas funções como presidente do Conselho de Administração envio esta mensagem de confiança no potencial do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho e dos seus excelentes profissionais e de esperança na concretização dos projetos em curso e programados".



Sublinhando ter exercido as funções com "empenho e dedicação plena à missão de desenvolver o hospital harmoniosamente", o presidente revelou que a primeira preocupação do Conselho de Administração foi "promover uma visão e direção partilhadas" para o hospital.



"Sob a liderança de um grupo maioritariamente clínico foi amplamente discutida e aprovada a estratégia, os objetivos e as áreas prioritárias a desenvolver no mandato", salientou.



Fazendo uma retrospetiva da sua ação, Dias Alves, que estava no cargo desde abril de 2017, recordou que ainda nesse ano foi aprovada uma nova Unidade de Convalescença com lotação de 34 camas a instalar no Hospital de Espinho, estando a abertura apenas dependente da autorização do Ministério das Finanças para o recrutamento dos profissionais.



Já sobre 2018, o presidente assumiu que o primeiro semestre ficou "tristemente marcado" pela conjunção dos problemas graves em instalações e saída definitiva de inúmeros profissionais sem substituição.



Mas, ainda assim, frisou que o hospital abriu uma Unidade de Hospitalização Domiciliária, recebeu o Centro de Reabilitação do Norte, abriu uma nova sala de bloco, preparou o arranque de sete novos centros de responsabilidade integrada, concretizou obras de adaptação em diversos serviços e obteve aprovação para aumento da lotação em 51 camas.



Para este ano, Dias Alves garantiu que o hospital desenvolveu um amplo programa de formação, um conjunto de projetos de investimento para todos os serviços e de melhoria de processos, para simplificação, redução de desperdício e melhoria de resultados e uma política e estratégia de qualidade.



Foi sob a sua liderança que, em setembro de 2018, foi anunciada a demissão de um grupo de 52 diretores e chefes de serviço pela Ordem dos Médicos, no Porto, devido à falta de condições nas infraestruturas e equipamentos e escassez de profissionais.

