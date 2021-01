O deputado e candidato presidencial André Ventura disse, em debate frente ao liberal Tiago Mayan, que "o Chega deve ser hoje o terceiro maior partido português em número de militantes, à volta disso" com cerca de 25 mil militantes, dos quais 15 mil têm as quotas pagas. Ora isso não corresponde à verdade, nem "à volta disso".De acordo com as informações recolhidas pelajunto de vários partidos, o Chega é, pelo menos, o quinto maior partido em número de militantes, com PSD, PS, PCP e CDS à frente. Em Portugal, de acordo com dados internos divulgados este ano, o PSD é o partido com mais militantes, com cerca de 108 mil militantes, seguido de PS (73 mil) e PCP (49.960). À, o secretário-geral do CDS, Francisco Tavares, confirmou que também os centristas estão à frente: têm atualmente cerca de 41 mil militantes.Não é a primeira vez que André Ventura faz esta afirmação. Em entrevista ao Observador já tinha feito essa observação: "Arriscar-me-ia a dizer que o Chega é o terceiro maior partido português em número de militantes". Contudo, é verdade que o crescimento do partido foi notável: num ano, o número de militantes cresceu 257%: se nos meses seguintes a elegerem um deputado nas legislativas de outubro de 2019 chegaram aos sete mil militantes, hoje em dia contam com cerca de 25 mil.Dos números a que ateve acesso, apenas o PAN tem menos militantes que o Chega. São 2.300, segundo indica fonte oficial do partido Pessoas, Animais, Natureza.questionou ainda o Bloco de Esquerda sobre o número de militantes, mas até ao momento da publicação deste artigo não obteve resposta.