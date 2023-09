Em Ribeira de Pena uma dúzia de funcionários passa os dias “a olhar para uma parede”, sem funções, computador, até sem papel. Por razões políticas, acusam as vítimas. A Câmara acumula contratos de prestação de serviços que, só nos últimos quatro meses, ascendem a €100.000.

Não é dos nossos? Emprateleire-se! Ou como uma câmara do PS põe funcionários sem fazer nada

"Já tive de comunicar faltas em toalhetes de casa de banho porque o senhor presidente não me dava folhas de papel nem esferográficas.” O desabafo é de um técnico superior da câmara de Ribeira de Pena que, tal como outros trabalhadores do município, está há vários anos sem quaisquer funções ou tarefas atribuídas. Passam “sete horas a olhar para uma parede” e, em alguns casos, foram até deslocados para outros serviços, sendo sujeitos a percorrer dezenas de quilómetros “para continuar a não fazer nada”, diz à SÁBADO este funcionário que pediu a omissão do nome.