Namorar no local de trabalho não justifica despedimento

O Tribunal da Relação do Porto decidiu a favor de uma mulher despedida de uma bomba de combustível de Amarante. Os juízes consideraram que o despedimento foi ilícito. A entidade empregadora justificou-o com o facto de ela estar aos beijos e carícias com o namorado, o que tornava a manutenção do contrato inviável.

Em novembro de 2013, a funcionária foi contratada como caixa de balcão. Mas em junho de 2017, começou uma relação amorosa com um cliente. As gravações de videovigilância foram usadas pela empresa para revelar que a funcionária trocava carícias com o namorado perante os clientes e que ele até se juntava a ela no balcão, e também foi contabilizado o tempo que passavam juntos, relata o Jornal de Notícias.

Apesar de o Juízo de Trabalho da Comarca de Porto Este ter dado razão à empresa, o mesmo não aconteceu com os juízes da Relação, que considerou que bastava uma advertência e que o comportamento era passível de infração disciplinar, mas não era justa causa para despedimento.

Apesar da decisão, a funcionária não quis ser reintegrada no posto de trabalho, e recebeu €3.372.